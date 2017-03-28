IS發布影片 威脅恐嚇伊朗
伊斯蘭國（IS）今天罕見地釋出波斯語宣傳影片，針對伊朗在區域衝突中的腳色施以恐嚇威脅。
IS在相鄰伊朗的伊拉克迪雅拉省（Diyala），透過所屬社群媒體發布這支以「波斯土地：從昨日至今日」為題的36分鐘影片。
影片中1名蒙面男子向伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）傳達訊息。
「哈米尼，你咒罵所謂伊斯蘭伊朗政權的掌控者，放心吧，我們很快就會像這樣摧毀你的房子。」這名男子說完後指向他身後的廢墟。
數名遭俘虜的軍人在影片中遭斬首，其中1人戴著「Ya Hossein」徽章，意指他是什葉派（Shiite）戰士。
以什葉派為主的伊朗一直是敘利亞和伊拉克政府重要支持者，派遣數千名戰士和軍事顧問相助，企圖將IS和其他遜尼派（Sunni）叛軍根除。
此外，這支影片也斥責伊朗對猶太人寬大容忍。
影片講述者說，「伊朗高舉對抗美國和以色列標語欺瞞遜尼派，伊朗猶太人在伊朗保護下安居，並在德黑蘭和伊斯法罕（Isfahan）提供他們神殿和教堂。」（譯者：中央社徐睿承）1060328
(中央社)
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