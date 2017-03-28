段宜康諷柯P 網友反譏：不像民進黨還在吃老蔣老本

民進黨立委段宜康。（報系資料照 姚志平攝）

柯文哲在馬來西亞演說公開表態「反去蔣化」，認為這無法解決台灣問題。民進黨立委段宜康臉書貼文酸柯P「真的很想連任」。但有網友支持柯文哲看法中肯，不像民進黨「還在吃老蔣老本」，柯想不想連任不知道，只知道民進黨再下去不用連任了。

柯文哲訪問東南亞，昨在馬來西亞與大馬留台學生餐會。過去對「去蔣化」議題迴避的他，首度在演說中表態，台灣過去400年換一次政府就換一次文化，「看你不順眼就把你幹掉」，去蔣化沒有辦法解決台灣的問題，容忍是自由的基礎。

對此，段宜康在臉書表示，「從柯市長這番談話，我們可以肯定三件事：1.他不懂歷史。2.他不懂文化。3.他真的很想連任。」。

不過立刻就有網友留言表示，「柯文哲是實用主義者，不像民進黨還在吃老蔣老本…實際上民進黨永遠不希望去蔣化，因為去蔣化之後，就直接看到民進黨只剩下仇恨，沒有核心價值。」，「柯文哲想不想連任我不知道，只知道民進黨再下去不用連任了」。

另有網友說，「從段委員這篇發文，我可以肯定一件事：只要與民進黨想法相違就是要直接拉黑，不管說得有沒有道理」。

還有網友表示，「柯P的文化觀是具有包容性的，因為在民主自由的社會裡，真的無法完全去蔣化！民進黨的文化就不具包容性，比如說李應元禁香禁紙錢禁鞭炮，曹啟鴻的雞蛋一次性包材和洗選蛋……」。

(中時電子報)