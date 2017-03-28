婦人晨運遇犬襲頸 差點咬中動脈

疑似咬傷婦人的比特犬。（陳慶居翻攝）

苗栗縣古姓婦人清晨運動被惡犬咬傷頸部等多處傷口。（陳慶居攝）

苗栗縣古姓婦人清晨運動被惡犬咬傷頸部，妹妹急赴醫院關切。（陳慶居攝）

急診室醫師陳連書（左）向家屬說明傷勢和後續處理方式。（陳慶居攝）

苗栗縣古姓婦人清晨運動被惡犬咬傷，右手中指末節被咬斷3公分。（陳慶居攝）

苗栗縣公館地區上午發生惡犬咬傷運動婦人事件，一名57歲的古姓婦人早上外出運動時，突遭疑似比特犬咬傷，2處傷口就在頸部，幸未咬中動脈，但其右手中指末節被咬掉約3公分，雙腳小腿部位也有多處傷口。事後了解，古婦好心要拉起撲倒在地的小女主人，反被咬傷。

苗栗縣動物保護防疫所隨後指派稽查員前往查訪，但飼主不在家，先張貼公告請他到案說明，以確認已被栓鍊的比特犬，是否就是傷人的那隻。

據目擊者張國慶表示，早上7時10分許，看到一名國小女學生被比特犬拉著走，速度跟不上撲倒在地，還被狗硬拉著走，古姓婦人是好心想上前攙扶小女孩，沒想到反被狗咬傷。

而苗栗大千醫院急診室醫師陳連書說，根據傷者描述，傷者好像是被生性凶猛的比特犬咬傷，頸部傷口還好沒有傷及主動脈，否則後果不堪設想。他說，很少看到被狗攻擊的傷勢如此嚴重，建議家屬向警方報案進一步處置。

古姓婦人的妹妹陪同就醫，她說，姊姊平日清晨會外出運動，但不知為何原因被狗攻擊？而且傷勢如此嚴重，她接獲飼主通知，趕緊陪同姊姊就醫關切其傷勢。

(中時)