郭富城娶嫩模 四大天王唯獨他在港登記

郭富城將迎娶方媛，他也是四大天王中唯一一個在香港登記的男星！（圖／取自微博）

郭富城（城城）昨日爆出早在月初就已經申請「擬結婚通知書」，女友方媛更傳已經懷孕2個月，城城可謂是雙喜臨門。不過回顧四大天王的婚姻歷程，郭富城雖是最晚結婚的，可他也是唯一一個選在香港登記的天王！

四大天王中，最早成家的就是歌神張學友，他在1996年時在倫敦迎娶女友羅美薇，她更替張學友前後生下兩個女兒。而黎明與劉德華則都是在2008年於美國秘密註冊，不過黎明與樂基兒的婚姻只維持4年就離婚，兩人膝下無子，至於劉德華愛妻朱麗倩則替他生下女兒，近來更屢傳懷上第二胎。

而郭富城昨被爆出已在月初申請「擬結婚通知書」，他成了唯一一個在香港登記結婚的天王，女友方媛也被說已經懷上天王骨肉，儘管遭到城城經紀人否認，但不少粉絲還是深信女方懷孕的消息，更盼城城能趕緊當爸！

(中時電子報)