元智大學帶學生全球流通 明辦徵才博覽會

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元智大學明 (29)日上午11時舉辦徵才博覽會，因應全球化需求以「全球流通-跨域、整合、創新」為主軸，結合職涯講座及企業說明會，吸引百餘家企業釋出4,000多種職缺。

元智大學表示，今年主體視覺設計強調全聯網時代發展下的車聯網、物聯網、工業4.0、數位內容等趨勢，參與徵才企業中以半導體產業鏈中、下游為主，例如中華精測科技、華邦電子、日月光、景碩科技、欣興電子、嘉聯益科技、華通電腦、同欣電子等；還有資通訊 (ICT)產業類的台灣IBM、廣達電腦、聯寶電腦、鋐寶科技、中磊電子、台灣松下電器、台灣嘉碩、遠傳電信等。

元智強調，今年著重學生在就博會的深度及學習態度，推出「你的名字-職涯高飛夢想卡」活動，鼓勵學生找到有興趣的產業或職務，深入訪談招募的資格要件，填入夢想卡始得投遞摸彩，藉此讓在校生提早認識產業、做好職涯規劃，應屆畢業生更可投遞履歷。

元智指出，遠東集團旗下關係企業如遠傳電信、遠東新世紀、遠東商銀、亞東證券等上市公司也釋出40多個職缺，尤其遠傳電信因應大數據及物聯網的發展與需求，元智資通訊向來有名，學生訓練紮實、實作能力強最為吃香。

元智說，學校近幾年力拚國際競爭力，學生須具備全球流通的能力，例如外語能文、跨文化學習、專業實習等方面的專

業訓練。這次徵才也有美、日、法、西班牙等跨國企業求才

，派遣地區也自大陸廠擴及東協。

(工商)