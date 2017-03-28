菸酒加檳榔 口腔癌機率高百倍
基隆市信義區衛生所主任李文昌表示，民眾若是喝酒、抽菸者加嚼檳榔，罹患口腔癌的風險是一般人的123倍，呼籲民眾要戒檳榔，遠離口腔癌。
李文昌說，口腔癌是青壯年男性最常見的癌症，平均死亡年齡只有55歲，患者常是家庭維持及經濟的重要支柱，根據統計顯示，台灣每年有2300人死於口腔癌，其中9成患者都有嚼檳榔習慣。
李文昌表示，「國際癌症研究中心」（IARC）已證實，檳榔子是人類第一類致癌物，即使不加紅灰、白灰、荖花、荖葉，光是嚼檳榔就會致癌。
他說，嚼檳榔、抽菸、喝酒更是口腔癌常見的三大危險因子，嚼檳榔罹患口腔癌的機率是一般人的28倍，若嚼檳榔又吸菸，機率則提高到89倍，如果酗酒、嚼檳榔、又吸菸，罹患口腔癌機率比一般人高出123倍。
李文昌呼籲，紅唇族要盡快戒除檳榔，若罹患口腔癌，早期治療的存活率高達8成，民眾也可透過口腔黏膜檢查，早期發現口腔癌的癌前病變。1060328
(中央社)
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