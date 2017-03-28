住宅及不動產資訊系統 雲林建置完成
雲林縣政府整合地政、城鄉、工商、都市計劃等資訊，建置完成「住宅及不動產資訊系統」（e-land），提供查詢參考。
雲林縣政府建設處指出，內政部營建署補助住宅及不動產資訊建置計畫，建置以民眾需求為導向的「雲林縣住宅及不動產資訊網」（http://e-land.yunlin.gov.tw），有不動產空間查詢、市場行情、統計分析、法規資訊、地政資訊交易安全等功能。
建設處長蘇孔志指出，網站整合地政、城鄉、工商、都市計畫等資訊，結合地理資訊系統，提供地圖定位、多種圖形資訊與文字資料、多樣化住宅與不動產資訊查詢等服務。
使用者僅需利用「雲林縣住宅及不動產資訊系統」的單一系統平台，即可存取各類不動產相關資訊，做為不動產交易的參考及依循指標，透過資料庫的整併，提供住宅價格及住宅統計資訊，也有助使用者掌握住宅市場趨勢。
蘇孔志表示，雲林縣住宅及不動產資訊系統，提供民眾與公務機關統一的資訊查詢窗口與透明的市場交易資訊，降低住宅與不動產交易的風險，達成「健全住宅市場」目標。1060328
(中央社)
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