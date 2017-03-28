你看不見的台北 除汙精靈戰大蟑螂

每天經馬桶沖入下水道的屎尿纏繞著毛髮、面紙等不易分解物癱瘓除汙設備，這時得出動「除汙精靈」蕭勝聰，他是污水廠工程員，在深達10公尺、充滿惡臭、大蟑螂（圖）的地底重啟作業。中央社記者游凱翔攝 106年3月28日

每天經馬桶沖入下水道的屎尿纏繞著毛髮、面紙等不易分解物癱瘓除汙設備，這時得出動「除汙精靈」蕭勝聰，他是污水廠工程員，在深達10公尺、充滿惡臭、大蟑螂的地底重啟作業。

「拿出衛生紙、擦屁股、沖水」，這是每一名民眾如廁後的標準SOP程序，但可有想過，這些經污水管沖往內湖、迪化污水處理廠的毛髮、面紙等不易分解物，常積少成多、層層纏繞在馬達傳動軸上而停止轉動。

為了確保作業順利，這時就得出動蕭勝聰等有「除汙精靈」稱號的污水廠工程員，在深達10公尺、充滿臭味、身長達5公分的巨型蟑螂地下室，進場吊裝、拆卸、解纏，重組歸位後儘速恢復機具作業。

經過一番折騰後，這時的他早已滿身大汗、渾身異味，但他笑稱，踏進這一行前，早有了與臭味對抗的心理準備。

戴著粗框眼鏡、談吐溫文儒雅的蕭勝聰，過去就讀中央大學機械系時，練就了一身對機具操作的常識與敏感度，民國101年地方特考及格、分發到內湖廠工作後，面對鼓風機、撈污機、抽水機這些繁瑣的設備，對他而言並不陌生。

唯一讓他恐懼的，是深達5層樓高的沈澱池。

他回憶，第一次進到沈澱池時，心裡其實有點害怕，也在想，又沒有危險加給，有必要這麼拼命嗎？但他想到廠區除了防護措施、勤前教育做得好外，看到其他同仁這麼拼命在工作，心裡其實就覺的說「有什麼好怕的，做就對了」。

「5公分大的蟑螂我也不怕！」，蕭勝聰說，這些蟑螂有別於一般看得見天日的蟑螂，位處黑暗地底的蟑螂，不只是「哥」字輩，更可以稱得上是「祖師爺」等級，每一隻蟑螂又肥、又大，若是害怕蟑螂，可能無法勝任這份工作，還好他不怕。

「看到污水成為一股清流，就是我的成就感」，蕭勝聰說，有時會替來廠區參觀的民眾導覽，他們常常在導覽結束後體會到這份工作的辛苦，會發自心底的說「辛苦了」，每當聽到這3個字時，真的讓他覺得動力滿滿、揪甘心。1060328

(中央社)