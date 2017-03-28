年改版本將送立院 年改會中午向總統報告

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年改會與相關部會今天中午將向總統蔡英文報告進度，包括所得替代率降至70%、軍公教可領18%的月退金「樓地板」金額等，由總統做最後定奪；府方指出，這是定期進度報告。

副總統陳建仁今天將以總統府國家年金改革委員會召集人身分向蔡總統進行例行報告。負責年金改革的行政院政務委員林萬億昨天表示，公教勞年金改革版本，行政院與考試院將於30日同步送往立法院，今天中午年改會、考試院、銓敘部、教育部等相關單位，將先向蔡總統報告進度。

林萬億說，向總統報告的內容，主要是年改國是會議與考試院審查後的版本差異，如公教人員所得替代率逐年自80%降至70%（任職年資35年）、最低生活保障為新台幣3萬2160元、退休金計算基準為最後在職10年平均薪俸等。

林萬億指出，年改方案有調整的部分，今天將一一向蔡總統說明版本差異，並由總統做最後裁示。

總統府發言人黃重諺指出，這是陳副總統和林萬億定期向蔡總統的進度報告，蔡總統如果有什麼指示，再向大家說明。1060328

(中央社)