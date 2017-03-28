NBA》髮型百變歷史 林書豪：畫太像了

球迷幫林書豪畫的髮型演變史，真是唯妙唯肖。(取自林書豪IG)

林書豪28日不只「逼迫」隊友說中文「贏球」怎麼講，更在instagram上面公布球迷幫他畫的髮型演變史，讓他不禁驚呼，「真的畫得太真實了！這實在太接近我的真正樣貌，感謝windowsofangels幫我畫這張圖。＃髮型成就達成」

從這張球迷幫他畫的圖片中可以看出，正上方的小平頭髮型是在剛進NBA於勇士的青澀模樣，然後到了右邊尼克的飄逸髮型，正下方則是他上季在黃蜂最為人知的莫霍克髮型，最後是左邊，也就是本季在籃網留的辮子頭。

不只炫耀自己過往到現在的誇張髮型演進史，林書豪也在推特重現自己「吃貨」本色，他在推特寫，「我最近好像不斷在想著或夢想要吃『in n out』漢堡，哈哈哈！」雖難免有點打廣告之嫌，豪哥的貪吃個性卻又充分展現出來了。

(中時電子報)