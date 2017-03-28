免費入場！北美館兒童節開派對 用紙膠帶貼出鐵窗花

「兒童節派對」－美術館尋寶趣，藝術創意大驚喜。(圖/北美館)

「早安－跨域表演」由一群年輕專業舞者用創意融合聲響與律動，激醒小朋友的好動神經、熱鬧過節。(圖/北美館)

有多久沒踏進藝術場域？台北市立美術館「兒童節派對」特別企劃，將於清明連假4月1日、4月2日、4月4日連假期間全館免費開放，以尋寶概念結合創作行動帶領民眾探索美術館，從美術館戶外雕塑導覽到室內展區，敞開藝術寶庫的大門，陪大小朋友度過一個最歡樂的兒童節假期！

迎接4月重頭戲「兒童節」，北美館將以全館現正展出的繪畫、裝置、攝影、雕塑，超過數百件藝術品迎接入場的每一位小貴賓，特別活動「尋寶趣－探索美術館」、「城市的顏色－繪本時間．創作活動」邀請小朋友自由探索精采的展覽，挖掘更多表象下的秘密，了解藝術所透露的訊息以及如何學習藝術家創作。

「兒童節派對」邀請大小朋友一起來探索美術館，活動期間館內也提供小印章，舉辦「集章兌換限定小驚奇紀念品」活動，集滿所有印章就可以兌換限定紀念品。(圖/北美館)

「早安－跨域表演」則特別邀請表演藝術團隊「青年優人」演出，由一群年輕專業舞者用創意融合西洋打擊、鋼琴、合唱、武術、西洋舞蹈、體操等元素的動感滿分表演，結合聲響與律動，激醒小朋友的好動神經、熱鬧過節；「窗花集自由創作工坊」則讓各年齡層觀眾用繽紛的紙膠帶當作調色盤，創造出繪畫手法與層次拼貼的鐵窗花圖案。

北美館「兒童節派對」邀請大小朋友一起來探索美術館，活動期間館內也提供小印章，舉辦「集章兌換限定小驚奇紀念品」活動，集滿所有印章就可以兌換限定紀念品設計提袋或紙膠帶，讓大小朋友在兒童節發現屬於自己的美術館藝術寶藏。

(中時電子報)