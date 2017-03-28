台中清晨車禍 1死2傷

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台中市五權南路28日凌晨5時傳出車禍意外，車上2男1女，其中1男被壓在車底，現場無生命跡象，消防人員緊急將受困者脫困後送醫，經急救仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 106年3月28日

台中市五權南路今天凌晨5時傳出車禍意外，車上2男1女，其中1男被壓在車底，現場無生命跡象，消防人員緊急將受困者脫困後送醫，經急救仍宣告不治。

台中市消防局今天凌晨5時接獲報案，五權南路有車禍意外，立刻派員前往搶救，報案者表示有，有3人受困車內，消防人員到場回報1名傷者被壓在車底下，另2名傷者已脫困。

消防人員指出，受困的25歲莊姓男子，現場已無生命跡象，將他脫困救出後，立即送醫救治；另2名傷者也緊急送醫。

醫院表示，患者到院前已無生命跡象，經搶救後仍不治。另2名傷者，24歲女子、右腳踝脫臼、意識清楚，另19歲男子，肢體擦傷。車禍確切的肇事原因，警方調查中。1060328

(中央社)