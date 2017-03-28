週末冷氣團發威 吳德榮：北部下探11度

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氣象專家吳德榮表示，今天白天高溫上探28、29度，31日冷氣團南下，最低溫將出現在1日晚至2日清晨，北台灣沿海空曠地區約可降至攝氏11、12度，都會區則可降至12、13度。

吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今天受高氣壓籠罩，各地天氣晴朗穩定，白天溫暖舒適、陽光下微熱，西半部最高溫將可升至攝氏27至29度，東半部則在26至28度；夜間因「輻射冷卻」作用、天氣較涼，日夜溫差大。

吳德榮表示，未來兩天天氣穩定，溫暖舒適，31日（週五）下午至4月1日（週六）上午，鋒面快速通過，伴隨對流性降雨，較強的冷空氣也隨鋒面南下，氣溫大幅下降，天氣濕冷。1日下午雨漸停歇、轉乾冷，最低溫將出現在1日晚至2日清晨，要注意保暖、以免受寒。

2日天氣晴朗穩定，但冷空氣勢力強，白天雖因日照而氣溫略回升，夜晚至3日晨輻射冷卻作用強，氣溫仍很低。3、4日冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮指出，最新模式持續模擬，冷空氣最強時（1日晚至2日清晨）及輻射冷卻作用最大時(3日晨)，北台灣沿海空曠地區約可降至攝氏11、12度，都會區則可降至12、13度，已達大陸冷氣團的標準，至於能否跨過強烈大陸冷氣團的門檻，有待進一步觀察。1060328

(中央社)