牙齒卡渣清晰可見 白宮發言人糗翻

講話時牙齒卡東西的尷尬，不少人可能也曾發生，但在鏡頭前侃侃而談逾1小時，牙齒上有清晰可見的食物殘留，今天卻成為白宮發言人史派瑟可能最不想再回顧的片段。

這不是史派瑟（Sean Spicer）第一次服裝儀容遭品頭論足，他上任以來，先傳出他的老闆、美國總統川普不滿意他的服裝品味，嫌他穿著「不時尚」。

而他不久前站上新聞簡報會的講台，西裝上卻別反了美國國旗徽章，當時有好心記者提醒他，徽章上的「星條旗倒掛了」，而熱門美國影集「紙牌屋」的宣傳片段，碰巧也是倒掛美國國旗，史派瑟當時還和記者幽默對談，強調自己可不是「紙牌屋」的代言人。

但他這一次牙齒卡東西，不知是在場記者未注意或未提醒，他下排牙齒上若隱若現的食物殘渣，不但透過白宮直播鏡頭傳向全世界，在記者會召開時，推特上已有眾多網民熱議，還有人在推文中特意標注史派瑟「白宮發言人」的官方推特帳號，只不過，他的助理似乎沒注意到網民提醒，整場記者會上，沒有白宮工作人員有機會遞上小紙條提醒他。

「今日美國報」（USA Today）報導也不忘調侃史派瑟說，這就是午餐後在鏡頭前舉行簡報會遇上的麻煩，而網民在推特上熱議的則是史派瑟中午應該是吃了菠菜。

還有網民說，史派瑟絕對需要個助理提醒他，在走進簡報室前，要好好照鏡子或協助他檢查儀容。也有人指出，相信史派瑟不會想以這樣的方式來分散外界注意力，然而，儘管他今天也談到國會就調查川普指控遭前總統歐巴馬監聽而和白宮之間的聯繫，但網路上點擊率高、流傳廣的新聞重點，卻是史派瑟的牙齒卡東西。

共和黨籍聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）是眾院情報委員會主席，他日前透露，美國情報部門在監聽外國人員在美國活動時，「意外收穫」聽到川普團隊成員的通話內容。美國媒體還報導，努尼斯因此到白宮，但眾院情報委員會的民主黨成員對此大為光火，批評他跟白宮「打小報告」卻不跟委員會成員報告，「調查公正性讓人質疑」。

努尼斯今天透過發言人證實，他確實於上週造訪白宮，但原因是因為要調查所謂「川普遭監聽」的證據是機密資料，必須在白宮所屬的地方才安全。

而史派瑟今天則強調，他不會針對努尼斯在白宮和誰會晤及為何和此人會面多做評論，他也不清楚努尼斯是否和川普就此討論。

當史派瑟發表上述回應時，可以清楚看見他牙齒上的食物殘渣，而這個影像片段，也會永遠留在美國政府檔案紀錄中。1060328

(中央社)