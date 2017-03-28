釀一連串食安風暴，細數蔡英文政府的無能。(鳳凰花護民主市政監督聯盟、王家貞服務處專頁)

蔡英文政府上任後，打算開放瘦肉精美豬與日核災區食品來台，引發民眾強烈反彈。現在執政還沒一年，卻不斷爆出更多食安問題，如偽降血脂藥、過期乳瑪琳、農藥殘留標準放寬等。

國民黨立委林為洲痛批蔡英文政府選前所謂的食安五環根本是食安五「洞」，對於食安問題的輕忽蔡政府該做總檢討。鳳凰花護民主市政監督聯盟也在臉書貼圖表示「從仿冒的降血脂藥、過期的乳瑪琳，到最近農藥容許量的爭議，蔡英文政府的無能，釀成了這一連串的食安風暴」！

● 瘦肉精

在野時，民進黨態度堅定表示，國人食用豬肉遠勝於牛肉，堅持美豬瘦肉精必須零檢出，美豬若開放進口，要求當時的馬英九總統下台，但2016年民進黨執政，改口說政府哪有能耐不開放美豬進口？必須以進口美豬作為跟美國換取經貿談判。

● 日本核災區食品

同樣民進黨在野時，痛批馬英九總統開放日本核災區食品是罔顧民眾健康，若真開放該下台負責，但蔡英文當選後，核災食品政策大轉彎，堅持開放，遭質疑背後是否有政治盤算？

● 仿冒的降血脂藥

全台逾57萬人服用，花了健保23億元，也是去年國人最常使用的藥物-降血脂藥「冠脂妥」，遭爆偽藥流竄全台，讓不曉得吃下多少偽藥的民眾恐慌與不滿聲四起，衛福部長也表示冠脂妥偽藥原料來自中國。

● 過期乳瑪琳

近900多公噸過期再製的黑心「乳瑪琳」流竄全台，遭舉發後衛福部掌握相關資訊，處理速度卻緩如牛步，讓47所中小學學生食用問題乳瑪琳多日。

● 放寬農藥殘留標準

衛福部食藥署日前公告放寬共128項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，首次開放「氟派瑞」（Fluopyram）使用於茶葉，殘留量為6ppm高於外國標準，連自家立委都痛批。農委會官員之後表示，開放氟派瑞事因農藥商提出申請。

(中時電子報)