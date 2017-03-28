春櫻香菜入饌 神旺澄江新菜色味雙全
又有飯店在餐桌上展露「櫻姿」！台北神旺大飯店館內日本創作懷石料理餐廳「澄江日本料理」，呼應季節推出「櫻花套餐」，廚藝團隊以紅粉櫻花入饌，以紅櫻與與繽紛食材搭配演繹春之律動，豐美佳餚包含季節前菜、綜合生魚片、穴子櫻花蒸物、櫻花蝦炸物、櫻花蝦蒸飯、牛石燒、牛蒡蕃茄味噌湯、甜點、水果，每客原價1800元+10%，特惠價1580元+10％。
另外，同樣位在神旺飯店內、主攻精緻鍋物吃到飽的「澄江鍋物shabu」，本季也將日本東京正在流行的香菜美食帶進餐廳，廚藝團隊熬製黃金雞高湯並加入香菜和鮮切萊姆薄片研發推出美味新湯頭「萊姆香菜皮蛋鍋」，讓喜歡火鍋的食客品味甘甜與酸香交織黃檸檬與濃郁香菜結合，再融入鮮美雞湯中的曼妙美味。享用此創意新鍋，每位780元+10%，即日起至5月30日用餐即享85折優惠，並贈碳酸飲料乙瓶。
「澄江日本料理」以高級精緻的日本創作懷石料理聞名，「櫻花套餐」中的「穴子櫻花蒸物」，是將日本特有的米食「道明寺」蒸煮後再以甜菜根染色，外層裹上日本鹽漬櫻花葉與醬煮星鰻，點綴櫻花漬物和薑泥更顯春日意象。
「櫻花蝦蒸飯」是選用口感軟Q的圓糯米和顆粒感較明顯的長糯米，以柴魚高湯、蛤蜊高湯、薄口醬油蒸煮後，搭配炒得酥香的櫻花蝦和香氣溫潤的三葉芹，多層次的嚼感令人驚喜。其他還有新鮮海味搭配野菜的「炸物料理」、以鐵板香煎的「牛石燒」、「牛蒡蕃茄味噌湯」等佳餚，以色、香、味烘托櫻花之美。
除了櫻花，這兩年日本餐飲食品業開始流行香菜美食，除日本超商會推出期間限定的「香菜味薯片」與「香菜冰淇淋」，東京街頭並出現專門提供香菜料理的料理店，顯示香菜商品的受歡迎程度。也就是看到「食代趨勢」，頗受年輕消費族群喜愛的「澄江鍋物shabu」也推出季節限定的「萊姆「萊姆香菜皮蛋鍋」。噴香湯頭以黃金雞高湯搭配滿滿香菜，再選香氣鮮明的黃檸檬，切成薄片後入鍋熬煮，清新果香柔和了濃郁香菜味兒，風味爽口的湯頭非常適合搭配豬肉涮煮。
(工商)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範