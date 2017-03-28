春櫻香菜入饌　神旺澄江新菜色味雙全

日本正在流行香菜美食，神旺飯店「 澄江鍋物shabu」推出「萊姆香菜鍋」以饗食客。(圖／神旺飯店)

「萊姆香菜鍋」的湯頭非常適合配豬肉涮食。（圖／神旺大飯店）

春櫻绽放季節，神旺飯店「澄江日本料理」推出「櫻花套餐」在餐桌上獻「櫻情」。（圖／神旺大飯店）

台北神旺大飯店的「澄江」日料餐廳與鍋物餐廳頗受外食消費者歡迎。（圖／神旺大飯店）

又有飯店在餐桌上展露「櫻姿」！台北神旺大飯店館內日本創作懷石料理餐廳「澄江日本料理」，呼應季節推出「櫻花套餐」，廚藝團隊以紅粉櫻花入饌，以紅櫻與與繽紛食材搭配演繹春之律動，豐美佳餚包含季節前菜、綜合生魚片、穴子櫻花蒸物、櫻花蝦炸物、櫻花蝦蒸飯、牛石燒、牛蒡蕃茄味噌湯、甜點、水果，每客原價1800元+10%，特惠價1580元+10％。

另外，同樣位在神旺飯店內、主攻精緻鍋物吃到飽的「澄江鍋物shabu」，本季也將日本東京正在流行的香菜美食帶進餐廳，廚藝團隊熬製黃金雞高湯並加入香菜和鮮切萊姆薄片研發推出美味新湯頭「萊姆香菜皮蛋鍋」，讓喜歡火鍋的食客品味甘甜與酸香交織黃檸檬與濃郁香菜結合，再融入鮮美雞湯中的曼妙美味。享用此創意新鍋，每位780元+10%，即日起至5月30日用餐即享85折優惠，並贈碳酸飲料乙瓶。

「澄江日本料理」以高級精緻的日本創作懷石料理聞名，「櫻花套餐」中的「穴子櫻花蒸物」，是將日本特有的米食「道明寺」蒸煮後再以甜菜根染色，外層裹上日本鹽漬櫻花葉與醬煮星鰻，點綴櫻花漬物和薑泥更顯春日意象。

「櫻花蝦蒸飯」是選用口感軟Q的圓糯米和顆粒感較明顯的長糯米，以柴魚高湯、蛤蜊高湯、薄口醬油蒸煮後，搭配炒得酥香的櫻花蝦和香氣溫潤的三葉芹，多層次的嚼感令人驚喜。其他還有新鮮海味搭配野菜的「炸物料理」、以鐵板香煎的「牛石燒」、「牛蒡蕃茄味噌湯」等佳餚，以色、香、味烘托櫻花之美。

除了櫻花，這兩年日本餐飲食品業開始流行香菜美食，除日本超商會推出期間限定的「香菜味薯片」與「香菜冰淇淋」，東京街頭並出現專門提供香菜料理的料理店，顯示香菜商品的受歡迎程度。也就是看到「食代趨勢」，頗受年輕消費族群喜愛的「澄江鍋物shabu」也推出季節限定的「萊姆「萊姆香菜皮蛋鍋」。噴香湯頭以黃金雞高湯搭配滿滿香菜，再選香氣鮮明的黃檸檬，切成薄片後入鍋熬煮，清新果香柔和了濃郁香菜味兒，風味爽口的湯頭非常適合搭配豬肉涮煮。

(工商)