西濱快速道連環撞 重機騎士3傷
台61線西濱快速道路台中清水段晚間發生連環車禍，造成自小客起火燃燒及連結車車頭全毀，聯結車斗載運的鋼筋鐵條從北上飛到南下車道，又波及另部車輛，事故造成重機車隊3人受傷，送梧棲童綜合醫院急救，事故發生原因尚待警方調查釐清。
台中市消防局指出，今日晚間9時18分，接獲民眾指稱，西濱快速道路清水路段有轎車起火及連結車翻覆，派遣清水、梧棲分隊前往搶救；數分鐘後，又有民眾來電報案，因北上車禍造成鐵條飛到對向車道，造成南下路段也發生車禍，加派大安分隊前往支援。
救護人員趕赴事故現場，初步了解為林男駕駛重機，晚間9點多行經西濱道路北上149公里清水路段，不慎爆胎，同行後勤補給廂型車上前救援，車內一對男女下車協助補胎，不料，載滿鋼筋的聯結車疑視線昏暗，突然追撞廂型車，重機車隊有2男1女受傷。。
救護員獲報到場將3名傷者，送梧棲童綜合醫院治療。院方表示，該起車禍受治2男1女，其中30歲陳女意識清處、坐骨骨折，70歲周男，左肋骨斷兩根、右膝蓋骨骨折，驚嚇未定但意識清楚，兩人需住院治療，至於30歲林男手腳擦挫傷，經包紮擦藥後，可返家休養。
(中時)
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