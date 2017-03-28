蘇有朋虧小S戲路窄 林志玲被問言承旭求婚「憤而離場」
42歲林志玲感情一直是外界關注焦點，雖曾和言承旭傳秘婚、與「小費翔」楊仁沛交往，上月更爆出將和大陸富商結婚，不過她都否認，近日她做客《奇葩說》，再度被問舊愛言承旭，讓她一臉尷尬。
《奇葩說》第四季將在31日回歸，27日節目在微博曝光預告，找來徐靜蕾、蘇有朋、黃磊，林志玲當嘉賓，抱著必死決心來錄節目的林志玲，被逼供感情事，主持人馬東問舊愛言承旭有沒有和她求過婚、他有多厲害等尖銳問題，讓林志玲超級尷尬，拉著蔡康永「憤而離場」，不願多做回應。
至於蔡康永問蘇有朋會不會找小S當女主角，蘇有朋開玩笑說：「我覺得她戲路很狹窄，應該只能演蕩婦」，讓全場笑翻，網友都要他小心，「小S現在非常生氣」。
(中時電子報)
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