大甲媽祖祝壽典禮 新港街道萬頭攢動
台中市大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動，今天上午在嘉義縣新港奉天宮廣場舉行「祝壽典禮」，信徒們手持馨香繡旗在奉天宮四周跪拜，場面盛大。
大甲鎮瀾宮媽祖南下新港進香遶境活動，今年進入第30年，大甲媽祖鑾轎昨天中午抵達嘉義縣新港鄉之後，受到嘉義縣各界熱烈歡迎，隨即在新港鄉各主要街道遶境，昨晚駐駕在新港奉天宮。
今天上午8時，信徒們在新港奉天宮前廣場舉行祝壽典禮，向媽祖行三跪九叩禮，虔誠地祝禱祈求平安，只見奉天宮四周街道、騎樓、住家窗口，甚至屋頂，到處都是持香旗的信徒。
由於媽祖在清朝被皇帝封為「天后」，因此祝壽典禮沿用祭天古禮，主辦單位在廟前廣場搭起一座天壇，由廟方安排祝壽舞蹈揭開序幕。
典禮遵循古制，依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、宣讀祝文、誦經祝壽、宣讀疏文，場面莊嚴隆重。
祝壽典禮結束後，信徒們簇擁至祭壇前，搶拔祭壇上大公豬的豬鬃，並將豬鬃毛包在金紙裡，期望藉此增長智慧、壓驚、討吉利、順遂如意，長保平安。
為了慶祝大甲媽祖赴新港奉天宮遶境進香30週年，新港奉天宮特別打造一面10兩重的金牌贈送給大甲鎮瀾宮留念；另致贈大甲鎮瀾宮正爐媽、副爐媽、湄洲媽各一面1兩金牌，象徵兩宮友誼長存。
大甲媽祖今天白天仍駐駕新港奉天宮，接受信徒參拜，深夜將舉行恭送大甲媽祖回駕典禮；大甲媽祖起駕回鑾後，明晚將駐駕雲林西螺福興宮。1060328
(中央社)
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