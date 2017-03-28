從日本紅回台灣 香菜鍋登場
每年年底日本美食指南總合研究所都會舉辦「今年的一盤」票選活動，藉以呈現今年最能掀起話題、反映社會現象的一道美食。2016年底共有15種美食入圍，最後的大獎是「香菜料理」，第二名是「日本葡萄酒」。
這結果跌破許多人眼鏡，因為日本人一向不喜歡香菜，許多來台灣旅遊的日本旅客到餐廳或小吃店用餐，都會千交代萬交代不要放香菜。沒想到的是，因為傳說香菜具有美容效果，因此近年開始走紅，日本許多超市開始銷售香菜，甚至出現香菜料理專賣店，且到處可見香菜味薯片、香菜冰淇淋等零食，全日本狂刮香菜旋風。果然，只要跟美麗扯上關係，就能威力無窮。
這股香菜旋風正刮回台灣。神旺飯店澄江鍋物shabu將從即日起推出季節限定的「萊姆香菜皮蛋鍋」，以黃金雞高湯搭配滿滿香菜，加上黃檸檬切成薄片後入鍋熬煮，清新果香揉合濃郁香菜味，涮煮豬肉風味爽口，吸引許多在台日本人，也吸引許多台灣人，不分平假日吃到飽每位NT$780+10%，2017年5月30日前再享85折優惠並贈碳酸飲料乙瓶。
另外配合櫻花盛開，澄江日本料理也推出櫻花套餐，豐美佳餚包含季節前菜、綜合生魚片、穴子櫻花蒸物、櫻花蝦炸物、櫻花蝦蒸飯、牛石燒、牛蒡蕃茄味噌湯等等。其中帶有粉嫩櫻花色澤的「穴子櫻花蒸物」是將日本特有的米食「道明寺」蒸煮後再以甜菜根染色，外層裹上日本鹽漬櫻花葉與醬煮星鰻，點綴櫻花漬物和薑泥更顯春日意象。
(中時)
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