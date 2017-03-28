防治印度愛滋 杜蕾斯推「口袋」版便攜保險套

知名的保險套大廠杜蕾斯，在印度推出「口袋版」的保險套。（圖/DurexIndia's Twitter）

時至今日，對於包含台灣的許多國家而言，上街於公眾場合購買保險套一事，似乎仍讓不少人望之卻步。保守文化和落後性教育的印度更是如此，眾多婦女無法購買保險套來保護自己，造成僅不到6%民眾使用，因而造成全球第三大的愛滋病（AIDS）患地區。為解決此困境，知名跨國保險套廠商杜蕾斯（Durex）日前推出一款，外包裝與牛仔褲同色同紋路，輕量化讓民眾更容易購買且「避免尷尬」。

據彭博社（Bloomberg）報導，知名的國際保險套廠商杜蕾斯再出新招，為擴大印度市場銷量並協助防堵當地愛滋病擴散，捨棄常見的盒裝概念，改採用輕量化袋裝，配合靛藍色與牛仔褲相仿的色調和花紋，讓印度民眾能更方便購買，並且快速收入口袋中以「避免外界異樣眼光」。據調查顯示，由於尷尬和保守社會氛圍，印度僅不到6%的人口使用保險套，因此造成大量人口罹患或帶原愛滋病，這款新型保險套一袋兩枚，售價為25元盧比（約11.6元台幣），印度商業顧問Rohit Jindal 表示，他非常看好並期待這款口袋型保險套上架，勢必能促進性生活安全與正常化。

擁有多款保險套的杜蕾斯，是全球最知名的廠商。（達志影像/Shutterstock）

創立於1915年英國，其英文名稱取自Durability、Reliability及Excellence（即耐用、可靠與卓越），近年來不僅大幅改變保險套的款式、厚薄度外，身為全球知名的避孕器材生產商，更針對全球各地的性生活與相關議題，進行深入調查研究，並集結成研究報告。此外，他們也是每年奧運會的主要贊助商之一，為讓選手們於乾柴烈火之際仍有保護，對大會選手村提供大量的保險套，以2012年倫敦奧運（2012 Summer Olympics in London）為例，一共向1萬名選手發出約15萬個免費的保險套。

Durex Jeans

印度官方從1960年代起開始推行家庭計劃，試圖控管出生率、性健康和安全，卻受限於傳統文化與民風極保守的社會而成效不彰。據聯合國（UN）統計，印度15至49歲擁有長期關係的女性，僅6%知道並會使用保險套來保護自己，相較之下，有46%的日本女性、25%的俄羅斯女性會使用保險套來保護自己。因此對於杜蕾斯而言，每年避孕市場有17%成長空間的印度，絕對是不可或缺的市場之一。

(中時電子報)