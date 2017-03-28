許瑋甯開金口唱《追追追》飆台語＋舞蹈嗨爆
許瑋甯、柯佳嬿昨（27）晚受星座專家唐綺陽（原名：唐立淇）邀約，上臉書直播宣傳新片《目擊者》，三人原先從飯桌聊天瞬間變成KTV，許瑋甯還難得在鏡頭前開金嗓，飆高音唱《追追追》，許瑋甯大秀台語美聲還搭配舞蹈，俏皮模樣被讚爆，全場嗨翻。
唐綺陽在直播中話題辛辣，突放話「我跟瑋甯很熟，很怕不小心問出阮經天的問題。」許瑋甯一臉驚嚇，手抓酒杯假裝鎮定，直呼：「我先乾杯了」，柯佳嬿驚嚇說：「這直播尺度好大。」唐綺陽則笑說：「我們的直播沒有尺度啊！」隨後唐綺陽收起飯桌，拿出麥克風秒變KTV。
許瑋甯一連串唱《愛你一萬年》、《追追追》，甩開女神包袱在鏡頭飆唱、還搭配舞蹈，模樣俏皮可愛，在旁的柯佳嬿、唐綺陽狂拍手歡呼，柯佳嬿還直呼：「有一種衝突的美感」，此外，許瑋甯還加碼唱《帥到分手》，即興改編歌詞「趕快來看目擊者吧！」
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(中時電子報)
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