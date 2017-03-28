中部以南多處空品差 沙鹿線西達紅害

今天早上沙鹿及線西的空氣品質指標達紅色警示，環保署提醒民眾宜減少在戶外活動；陽明、基隆、大里、竹山、馬祖、金門及雲嘉南、高屏部分測站呈橘色提醒，敏感族要特別注意。

根據環保署空氣品質監測網截至早上8時50分的觀測資料，台中沙鹿及彰化線西的空氣品質指標（AQI）達紅害；北部的陽明、基隆、中部的大里、竹山、外島馬祖、金門，以及雲嘉南地區除善化外的所有測站、高屏地區的坊山、恆春、左營、前鎮等6測站都呈橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060328

(中央社)