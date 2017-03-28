鄭明典：輕度磁暴 高緯度出現美麗極光
氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書上分享Spaceweather.com的一貼文，並說輕度(G-2)地球磁暴仍在高緯度地區帶來美麗的極光。
美麗的極光是因為地球磁暴造成的，不同程度的磁暴會讓不同緯度地區看到極光。
中央氣象局科技中心主任鄭明典上午接受電話訪問時說，地球磁暴又稱為地球磁場擾動，主要是因為地球磁場受到太陽風或其他因素影響，讓地球產生磁場的變化，根據影響程度不同分為5種標準。
鄭明典今天在臉書上分享Spaceweather.com的一貼文，並指出地磁擾動有時會直接稱「地球磁暴」，G-2算是輕度磁暴，但還是在高緯度地區帶來美美的極光。
根據鄭明典貼出的「NOAA太空天氣指標分級表-地球磁場擾動」，磁暴分為5種（G-1～G-5)，G-1最輕微，G-5則最劇烈，可能影響的範圍跟時間都不同。
極光部分，G-5可中緯度地區(地磁緯度40度)能見到極光活動；G-4發生在磁緯45度的地區；G-3極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；G-2極光活動最低出現於磁緯55度的地區；G-1則僅高緯度可見極光活動。1060328
(中央社)
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