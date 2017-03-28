大谷翔平若返投手丘 可能轉任守護神？
日本火腿「二刀流」大谷翔平因右腳傷勢，到現在還只能以打者身分上陣，不過27日總教練栗山英樹在新書發表會上透露，最快在四月中旬就能看大谷重返投手丘，但可能不會是先發出賽，而是改以中繼或守護神角色登場。
大谷因右腳三角骨骨刺傷勢，先宣布退出經典賽，日前熱身賽也是僅擔任打者；總計出賽9場，就繳出打擊率2成96、4轟的漂亮成績單。據《每日新聞》報導，大谷經過一段時間休息後，總算在3月中開始進行投球練習，目前火腿球團暫打算開季後，會讓他擔任全職打者，最快四月中才會以後援投手之姿，重返投手丘。
「我會去思考一些別人可能想不到的事！」不過栗山表示，就像他也曾異想天開，試想若9棒的中島卓也與4棒中田翔互調棒次會如何一樣，這些還未發生的事情，只是他心裡的構想。然而，栗山若想在不增加大谷負擔為前提下，讓他兼顧打擊跟投球，以過往他不按牌理出牌的風格，轉任守護神的可能性並不低。
大谷前次擔任守護神，是在去年的高潮系列賽決勝輪；當時他以3棒指定打擊先發，隨後9下登板關門，並飆出讓全場驚呼連連的165公里火球，表現相當出色。若是大谷真的接任守護神，短局數能全力飆速的情況下，報導認為想看他催出170公里火球，或許不再只是遙不可及的夢。
(中時電子報)
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