鍋貼役惹議 林全：看起來是有點怪

內政部所公布的產業訓儲替代役員額核配總表中，超商、鍋貼店都在其中，讓台大教授李茂生大酸，不如找替代役來當定期法官。(資料照片/鄧博仁攝)

行政院長林全受訪。（姚志平攝）

內政部役政署公布最新的「產業訓儲替代役員額」，四海遊龍等服務業者入列，但就連執政黨立委都不挺，認為產業役與原先服役的概念不符。行政院長林全今赴立院備詢，他會前受訪說，是看新聞才知道這件事，「看起來是有點奇怪」。

林全說，內政部說要檢討，再去了解當時為何要引進產業役，若引進產業役的作法不恰當，也可以隨時檢討。

(中時)