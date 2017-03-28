NBA》布萊恩鼓吹雙MVP 不愛看到輪休

布萊恩認為聯盟應該替韋斯布魯克、哈登設立雙MVP才對。(美聯社資料照)

前湖人球星「小飛俠」布萊恩28日接連對最近NBA熱門話題表達個人看法，除了強調聯盟應該考慮設雙MVP，因為韋斯布魯克、哈登兩人都打太好了，更不喜歡球員最近不斷輪休做法，只有「小皇帝」詹姆斯是個例外。

「我真的認為本季應該設立雙MVP，因為你沒辦法從韋斯布魯克或哈登當中只選1個，卻不選另1個，這種情況從沒發生過，」布萊恩說，「假如你單獨跟其中1人聊天，他們也會承認對方打出1個相當出色的球季。」

所以布萊恩認為，最公平的做法就是年度MVP同時頒給韋斯布魯克與哈登，但對擁有投票權的媒體記者來說，答案可能就不一定了，畢竟韋少不只一次公開跟美媒嗆聲，甚至罵過他們不夠專業，在投票時明顯居於劣勢。

布萊恩也對輪休做法很不認同，「現在的問題是，對那些辛苦賺錢的家庭來說，花錢買票進場看球，就是想看他們喜歡的球星上場打球，結果那些人來了卻不打，以我的觀點，如果你可以打球，你就該上場。」

不過布萊恩強調詹姆斯是個例外，原因是，「詹姆斯已經為了球賽做太多了，他為自己贏得輪休的權利！」

(中時電子報)