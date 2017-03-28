4月連假逛春季花卉展 台北花市打造「小荷蘭」
這周末將是4月連續假期，跟著台北春季賞花地圖正是時候！從櫻花、玫瑰、海芋、到杜鵑花綻開，台北花市春季花卉展也以歐式田園造景風格打造繽紛花海，結合風車、乳牛、天鵝等鄉村元素，化身「小荷蘭」城市花園。
為歡慶30週年慶，台北花市廣場即日起到4月5日期間，展出為期13天的春季花卉展，於戶外廣場以歐洲荷蘭風情為主題，布置風車、景觀花海、花卉彩繪步道，展現百合、孤挺花、海棠、鼠尾草等花卉美麗風貌，上萬株的草花讓台北花市化身最耀眼、最有異國風情的城市花園。
此外，A館2樓花卉廳同時展示由台北市園藝花卉職業工會辦理的「春之饗宴」成果展，展出多達30組由職業訓練師生共同創作的花卉藝術作品，帶領民眾用不同角度看見台灣花卉之美。
(中時電子報)
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