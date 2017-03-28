曝潘若迪稱要燒「紙紮房」 曹西平記恨2年拒和解
利菁和羅霈穎「紅鞋怨」鬧得沸沸揚揚，未料侯怡君竟參一腳無端惹是非，這讓曹西平直言表示「那以後不要同台就好了嘛，如果節目你請他，我就不要來」，接著更自曝與潘若迪結樑子一事，雖過2年仍耿耿於懷拒絕和解。
根據《蘋果日報》報導，曹西平錄節目被問及「紅鞋怨」時，竟話鋒一轉自曝與宿敵潘若迪的恩怨，事情源自於2015年曾與潘若迪在《康熙來了》同台，當時他向潘若迪追討20多年前借出的《六燈獎》錄影帶，但對方不僅稱不知道有此事，還拿出「紙紮錄影帶」出來，此舉讓曹西平氣不過，也讓兩人種下心結。
對此曹西平痛批「你為什麼說要燒紙紮錄影帶跟房子給我？你燒給自己嘛，你為什麼要詛咒我呢？你可以詛咒一個在演藝圈30年的唱跳始祖嗎？你可以嗎？你憑什麼」，感概表示如果爸媽還活著，看到自己兒子被詛咒，心裡會有多難過，直言這個玩笑確實開過頭，至於是否可能和潘若迪和解？曹西平不諱言「他知名度跟我差太多了，把我拉太低了，跟一個Dancer老師在那邊，你們太侮辱我了」。
(中時電子報)
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