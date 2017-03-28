品管又出包？義美巧克力碎片出現不明塑膠物

義美巧克力碎片出現不明塑膠物，網友們大驚。(爆料公社)

義美巧克力碎片出現不明塑膠物，網友們大驚。(爆料公社)

鄉民眼中的良心食品企業義美又出包了!之前義美曾發生過葡萄乾巧克力碎片中出現蟲卵，熱門商品小泡芙使用過期原料，4人被檢方起訴。昨晚臉書「爆料公社」粉絲頁，貼出社員PO文，義美另一項極受喜愛的商品巧克力碎片中，出現不明塑膠物。網友們也驚問「義美品管怎麼了?」

臉書「爆料公社」粉絲頁，昨晚貼出社員PO文，義美一項極受喜愛的商品巧克力碎片中，出現不明塑膠物。社員說「嗯⋯好險是不明塑膠物、如果是蟑螂老鼠的話我就¥*#@+^⋯！！」爆社小編也附註「好險我只愛吃小泡芙…」

網友們也留言刺激愛小泡芙的小編「小泡芙之前有蟑螂欸一樣義美的有上新聞自己查查，小編你就繼續吃吧!」、「我還記得有過⋯⋯老鼠頭⋯⋯就再也不吃了！」、「泡芙的原料曾經過期,又拿來賣!新聞有報過,後來不吃了！」、「泡芙原料之前不是爆出過期9年嗎！」、「萬一小泡芙裡面住著一隻練過瑜伽的蟑螂少年怎麼辦?」

對於巧克力碎片中，出現不明塑膠物。喜愛義美的網友們也十分失望留言「義美品管常常在出包，累犯了！」、「義美的品管怎麼了」、「認真回，這在食品製造滿嚴重的，代表這種大小的異物通過同樣管道是可以在製程中進入產品的，而且製程中沒有預防措施，想想要是玻璃片或是針頭，還有人讚得下去嗎?」、「這樣看起來義美的出包率還蠻高的」、「加料不加價，義美也輪陷」、「現在我不敢再買義美的東西吃了，話說怎麽還有人敢買？」

(中時電子報)