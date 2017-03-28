「沒有一天不落淚」小燈泡忌日 媽媽參加司改國是會議
小燈泡媽媽王婉瑜昨天深夜在臉書發文寫道，「這些日子以來，沒有一天不想念，沒有一天不落淚」，今天是小燈泡忌日，她的媽媽仍堅強地出席司改國是會議，討論由她所提案的偵查不公開與媒體自律等議題，她受訪時表示，希望媒體不要進行不當的報導。
去年3月28日，男子王景玉持剛買來的剁刀，在內湖住家附近隨機尋找砍殺目標，年僅4歲的女童「小燈泡」，騎著腳踏車和母親準備到捷運站接弟弟妹妹，卻慘遭王揮砍10刀斷頭，身首異處，母親親眼目睹慘劇卻無力阻止，王隨即被民眾及員警合力制伏
昨夜小燈泡媽媽在臉書表示，恍惚之間，一年已過，小燈泡離開後的日子，是艱難辛苦的，沒有一天不想念，沒有一天不落淚，幸運的是，「我還有三個孩子，提醒著我地球還是在轉，而我們還是得努力的過好每一天的生活。」
她說，「思念成河，度日如年，起初，我沒注意，直到朋友們的擔心，記者們的約訪，一一出現，我才逐漸意識到小燈泡的忌日快到了，3/28，痛徹心扉的日子」
小燈泡媽媽指出，記得那天，她在警局面前，不知道哪來的想法，也不知道哪來的勇氣，面對媒體脫口而出的一堆話：希望從家庭、教育做起，讓這樣的憾事減少。陳教授在小燈泡行兇者的鑑定報告中，指出了家庭與教育確實出現問題。
對於自己擔任的司改國是會議所討論的議題，小燈泡媽媽也在臉書指出，邁向良善的社會，媒體絕對是很重要的一股力量，公正客觀善盡報導的同時，也別忘了身為媒體的社會責任。
(中時)
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