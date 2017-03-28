替代役到四海遊龍 林全：看來有點奇怪

四海遊龍申請產業訓儲替代役，遭質疑「鍋貼役」，行政院長林全今天表示，看起來有點奇怪，引進這項做法看起來不恰當，可隨時檢討。

林全上午在立法院被問放寬更生人可服替代役是否會讓國軍部隊更難管理？他說，希望每位國民只要法律上賦予的權利，都應盡量尊重，也應該給充分發揮的機會，只要在適當管理上，所有人應該有機會選擇自己喜歡的工作。

被問產業替代役學管理去四海遊龍而不是去飯店？林全說，早上看到新聞報導才知道這件事，看起來有點奇怪，內政部已要了解檢討，看制度當時為何引進？怎麼執行？引進的做法看起來不恰當可以隨時檢討。

是否打算要解散婦聯會？林全說，內政部是主管機關，尊重內政部的考量，他個人沒有過問這件事。1060328

(中央社)