發展ICBM 美指北韓24日又測火箭發動機
美國官員今天告訴路透社，北韓24日又進行1次火箭發動機測試，這可能是北韓發展洲際彈道飛彈的一環。
路透社報導，繼本月稍早火箭發動機測試之後，最近的這1次測試是平壤武器計畫向前推進的另1跡象。美方越來越擔心北韓可能在不久的將來再度進行飛彈試射或核子試爆。
不願具名的多名美國官員指出，這次測試是在24日晚間進行，而該火箭發動機可用於洲際彈道飛彈（ICBM）上。
北韓領導人金正恩本月稍早表示，平壤已在東倉里（Tongchang-ri）火箭發射站進行1種新型的高推力火箭發動機測試，並稱這是北韓火箭工業「新的誕生」。
北韓國營媒體當時報導，這款火箭發動機有助達成世界級衛星發射能力，顯示這次測試的是為長程飛彈研發的1種新型火箭發動機。
金正恩也曾說過，距離北韓試射洲際彈道飛彈已為時不遠。
專家曾指出，平壤已為洲際彈道飛彈進行過火箭發動機和防熱盾的測試，並持續發展飛彈發射且重返大氣層後的導引技術。
一旦完成相關的研發，北韓的洲際彈道飛彈可能威脅約9000公里外的美國本土。洲際彈道飛彈最低射程約5500公里，但有的可以設計到射程高達1萬公里或更遠。
孤僻的北韓不顧聯合國決議，已進行5次核試和一系列飛彈試射。（譯者：中央社何宏儒）1060328
(中央社)
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