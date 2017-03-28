英發行新版1鎊硬幣 號稱最難偽造
擁有英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭各自象徵物的新版1英鎊硬幣，今天趕在英國啟動脫歐程序前夕上市流通。這枚12邊形的新硬幣號稱是最安全、最難偽造的硬幣。
法新社報導，新的12邊形1英鎊硬幣是1983年發行1鎊面額硬幣以來首度改款。英國財政部表示，新版硬幣將是「全世界這種類型裡最安全的一種」，能有效防止偽造。目前的圓形硬幣有大約3%都是偽幣。
新版1英鎊硬幣比舊款略大，但更薄、更輕，並有一道「全像型」（hologram-like，雷射立體影像）圖案，從不同角度將可分別看到數字「1」或英鎊符號。
英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）廠長勞倫斯（AdamLawrence）說：「領先巧妙的偽幣製造者一直是項挑戰，這款新硬幣有助我們贏得挑戰」。皇家鑄幣廠已製造約15萬枚新幣。
新硬幣一邊是伊麗莎白二世女王肖像，而另一邊則分別有象徵英格蘭的玫瑰、蘇格蘭的薊、威爾斯的韭蔥和北愛爾蘭的酢漿草同置於皇冠內的圖案。舊版1英鎊硬幣只能用到10月15日即告失效。
英國的「每日郵報」（Daily Mail）報導，雖然新幣上市流通，但當地普及的特易購（Tesco）超市仍約有200間店的手推車還不能用新硬幣；此外約15%的自動販賣機、10%的停車計時器也都還不能用新硬幣。（譯者：中央社陳亦偉）1060328
(中央社)
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