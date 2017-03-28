迎媽祖做環保 媽祖會呵咾
大甲鎮瀾宮媽祖南下新港奉天宮進香遶境活動，今年全面提供環保碗，並提倡鼓掌代替放鞭炮，宣導「環保若做好，媽祖會呵咾（稱讚）」。
奉天宮表示，大甲媽祖南下遶境進香信徒數量龐大，連日來消耗的體力也十分可觀，因此新港鄉各界設立30多處免費飲食供應站，提供炒米粉、素粽、鹹粿、麻糬等美食供信徒補充體力。
為了維護地球環保，這30幾處飲食供應站，全部提供環保碗，不再使用保麗龍餐具，以減少垃圾量，並推行無廚餘飲食觀念，希望信眾秉持媽祖慈悲的精神來愛護地球。
佛光山嘉義圓福寺近幾年來，每年都贊助4000個素食便當供義工、義警及工作人員享用，今年也不例外，除了吃素食響應環保之外，也宣揚保護生命理念。
奉天宮並號召近千名義工一起推動「淨港計劃」，大批義工跟隨在進香隊伍後面，默默地從事資源回收。大甲媽祖今天深夜回駕後，淨港義工們將漏夜出動清掃，好讓明天清晨的新港街道恢復乾淨整齊風貌。
奉天宮表示，為了響應環保，廟方除了減少金紙燃燒量外，也呼籲信徒盡量減少放鞭炮，改以鼓掌來代表歡迎，讓大家有個清淨的空氣，相信「環保若做好，媽祖會呵咾」。1060328
(中央社)
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