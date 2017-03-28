印尼疑哈比人現蹤 動作飛快機車追不上
印尼社群網站近來出現一段一票越野機車騎士疑似遇到「哈比人」的影片。疑似人形的瘦小生物飛快奔跑，連機車都追不上。這種生物究竟為何至今仍是謎。
印尼BBC（BBC Indonesia）等媒體報導，印尼社群媒體近來出現一段有關在亞齊省叢林裡發現矮小但很靈活，疑似「哈比人」的影片。
這是發生在上週，當時一票越野機車愛好者正在郊外探險，突然從草叢中竄出一個疑似全裸的矮小人影，動作敏捷靈活，最後面的一名騎士被嚇到摔倒，其他的同伴及時拍攝的影片。
有幾名騎士試圖追趕那個矮小的人，但他飛快奔跑，左躲右閃，瞬間消失在草叢裡。
這段影片被上傳於Fredography 帳號的Youtube網站，引起網友熱議，目前已累積240多萬觀看次數。
許多媒體懷疑這批機車騎士是遇到當地一種最原始的人種曼德族（Suku Mante），不過，當地軍方人士表示，曼德族的原始棲息地是在沿海地帶，不是在大山叢林。
亞齊歷史學家魯斯迪（Rusdi Sufi）則持不同意見，他說，所謂曼德族早已經不存在了。根據世代的口耳相傳，曼德族的確是體格矮小的人種。遠在伊斯蘭傳入亞齊時，這個人種已在亞齊生存，但是隨著物換星移，原始的曼德族已不存在，他們可能已經和外來的人種通婚同化了。
不過，也有網友質疑這段影片的真實性，有人認為太誇張了，有變造之嫌。1060328
(中央社)
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