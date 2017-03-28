旅法陸男遭警擊斃 華人示威變騷亂

旅居巴黎的一名中國大陸公民日前遭法國警方擊斃，家屬與警方各執一詞。當地華人隨後到警局示威，卻演變成群眾騷亂，有3人遭拘捕。中國大陸駐法使館要求法方查明真相並公正處理。

香港商業電台報導，57歲劉姓中國大陸公民26日在巴黎第19區的寓所煮飯時，因樓上住戶吵雜上樓理論，鄰居報警。死者女兒說，其後多名便衣員警到場並破門入屋，開槍擊斃因烹飪魚而手持剪刀的死者。

警方則表示，死者以剪刀襲擊一名警員的喉嚨，所以朝他開槍。

死者家屬及居民27日到當地警局示威，卻演變成群眾騷亂，約200人參與，還有人縱火燒車。巴黎當局派出鎮暴警察控制場面，並公布已拘捕3人，有3名員警受輕傷。

中國大陸環球網報導，這起騷亂的影片在多個中文和法文網站上流傳，其中可見員警拖拉著華人，員警手持盾牌和警棍和民眾對峙，被縱火的車輛陷入火海。網路上還流傳華人男子血流滿面的照片。

新華社報導，中國大陸駐法國大使館27日在官網發布消息說，當地時間26日晚間8時左右，一名中國人「因與法國警察發生衝突被打死」。法國警方表示，法方司法警察和督察已介入調查此案。

中國大陸駐法使館說，已聯繫法國警方了解情況，將繼續與法方保持密切聯繫，要求儘快查明真相並公正處理。1060328

(中央社)