林全：前瞻基礎建設計畫 沒有藍綠問題

行政院長林全（圖）28日表示，前瞻基礎建設計畫沒有藍綠問題，很多人從這個角度批評，他也沒辦法，但他說明，特別預算未排入不代表年度預算就沒機會。中央社記者王飛華攝 106年3月28日

行政院長林全今天表示，前瞻基礎建設計畫沒有藍綠問題，很多人從這個角度批評，他也沒辦法，但他說明，特別預算未排入不代表年度預算就沒機會。

林全上午在立法院被問行政院推出前瞻基礎建設計畫，藍營執政縣市批評排藍，綠營縣市長有人認為分配不均表示，前瞻基礎建設計畫是要讓可以提前加速進行的投資，早一點進行，沒有考慮藍綠問題，很多人從這個角度批評，他也沒辦法。

他表示，政府所提出的預算都是社會上認為應該做的預算，這個比較重要；其次，年度預算投資的金額一向比特別預算高，特別預算沒有排入不代表年度預算就沒有機會。1060328

(中央社)