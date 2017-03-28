羅志祥也婚了？周揚青與家長同行飛夏威夷
繼「城城」郭富城確定將娶小23歲女友方媛後，現在也傳出「小豬」羅志祥與大陸女友周揚青也婚頭？！兩人公開戀情後越愛越高調，更被看好有望走向婚姻，如今就有人爆料小豬帶著媽媽在東京轉機時與女友周揚青與爸媽等人會合，一同飛往夏威夷，讓人不禁聯想雙方家長是否去見證小倆口婚事？
羅志祥自從公開與周揚青的戀情後，他屢次幫女友的服飾品牌宣傳，兩人互動也相當親暱，和過去他談戀愛的模式不同。如今《蘋果日報》爆他與女友在東京會合，且雙方家長也都陪同，一起飛往夏威夷，由於這趟旅途沒有別人，被揣測是否去結婚登記熱門地舉行人生大事。
由於在夏威夷辦結婚登記相當容易，不論親自前往當地辦事處辦登記或線上登記，都只要填寫結婚許可證及出示身分證件，並有當地衛生局認可的證婚人就能辦理。而這許可證能保留一年，兩人能在一年內親自前往，至於領證後就需在30天內結婚才算完成；至於雙方家長同行到夏威夷，是否真的和辦結婚登記有關？則還得待小豬本人親自說分明。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。