羅志祥也婚了？周揚青與家長同行飛夏威夷

小豬傳出與周揚青及雙方家長一起飛夏威夷！（圖／本報系資料照片、取自周揚青IG）

繼「城城」郭富城確定將娶小23歲女友方媛後，現在也傳出「小豬」羅志祥與大陸女友周揚青也婚頭？！兩人公開戀情後越愛越高調，更被看好有望走向婚姻，如今就有人爆料小豬帶著媽媽在東京轉機時與女友周揚青與爸媽等人會合，一同飛往夏威夷，讓人不禁聯想雙方家長是否去見證小倆口婚事？

羅志祥自從公開與周揚青的戀情後，他屢次幫女友的服飾品牌宣傳，兩人互動也相當親暱，和過去他談戀愛的模式不同。如今《蘋果日報》爆他與女友在東京會合，且雙方家長也都陪同，一起飛往夏威夷，由於這趟旅途沒有別人，被揣測是否去結婚登記熱門地舉行人生大事。

由於在夏威夷辦結婚登記相當容易，不論親自前往當地辦事處辦登記或線上登記，都只要填寫結婚許可證及出示身分證件，並有當地衛生局認可的證婚人就能辦理。而這許可證能保留一年，兩人能在一年內親自前往，至於領證後就需在30天內結婚才算完成；至於雙方家長同行到夏威夷，是否真的和辦結婚登記有關？則還得待小豬本人親自說分明。

(中時電子報)