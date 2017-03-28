宜蘭遊子回鄉吧！　麒麟與力麗威斯汀飯店徵才

我要評比

麒麟大飯店大廳示意圖。（業者提供）

宜蘭力麗威斯汀酒店外觀3D圖。（業者提供）

無懼旅遊不景氣，宜蘭飯店陸續開幕與徵才。繼3月25日位於宜蘭員山鄉的力麗威斯汀Westin度假酒店擴大徵才後，預計將於今夏正式營運的礁溪麒麟大飯店也將於4月8日擴大舉行聯合徵才說明會，希望人才移居宜蘭，更希望宜蘭遊子回鄉共同打拼。

礁溪麒麟大飯店表示，飯店距礁溪轉運站步行約10分鐘，目前規劃有167間客房、套房、獨立餐廳、SPA水療區、游泳地、兒童遊戲區及多功能宴會廳等，目前釋出職缺包含餐飲服務、調酒師、客務幹部、救生員、休閒中心主管等中高階主管等職位。

飯店希望以在地宜蘭員工為出發，並進行階段性的教育訓練及培養計畫，以吸引在外地發展的宜蘭子弟返鄉。4月8日上午10點至下午4點將於飯店一樓大廳進行人才招募活動。

另外前兩日才大幅招募人才的力麗威斯汀Westin度假酒店，是宜蘭第一家國際五星連鎖品牌，由以紡織與建築起家的力麗集團投資經營。位於距離宜蘭市中心車程約10分鐘的員山鄉，以東方禪風為設計主軸，預計4月開幕後將有85間客房及6間獨棟泳池Villa別墅，並設有西餐與日料等三間獨立餐廳。

如有餐飲服務、調酒師、芳療人員、禮賓組長、救生員、休閒部主管，以及餐飲部副理、總監等中高主管等職位能力，歡迎洽詢。另外其關係企業力麗觀光集團旗下馬告生態園區的棲蘭、明池山莊等也正為邁入星級飯店準備而擴大招募人才，青年回鄉，把握機會。

(中時)