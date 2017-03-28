12邊形＋女王頭 新1英鎊開始流通
英國新版1英鎊硬幣外型變成12邊形，表面還有英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的花草圖案，28日起開始在市面上流通了，想去英國玩的旅客，到時候可以開開眼界，如果在街頭購物找零時，可以看看是不是正好拿到新硬幣了。
根據《法新社》(AFP)報導，1英鎊12邊形的外型，是自1983年發行以來首次改變，相當具有意義。英國財政部說，新版硬幣是「全世界最安全的貨幣」，因為它具有超強的防偽功能。
目前，市面上流通的舊版圓形1英鎊大約有3%是偽幣。新版1英鎊比舊版更輕、更薄，體積略大於舊版，還有一個3D立體圖案，從不同角度看，會看到英鎊符號「£」變成數字「1」。
新版硬幣的正面是伊莉莎白女王二世的頭像，背面則是英格蘭玫瑰、蘇格蘭薊花、威爾斯韭蔥和北愛爾蘭三葉草，由一頂皇冠環繞。舊版硬幣流通的有效期限只到今年10月15日。前往英國旅行、遊學或留學的觀光客應該特別注意舊版硬幣的使用期限。
(中時電子報)
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