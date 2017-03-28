人民幣中間價6.87 貶0.81分

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人民幣兌美元匯率中間價今天貶值0.81分，報人民幣6.8782元兌1美元。市場分析認為，人民幣短期將維持相對穩定格局，但要留意美元逢低反彈的風險。

中國人民銀行（大陸央行）授權中國外匯交易中心公布，28日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為6.8782元兌1美元，較前一交易日的6.8701元貶值0.81分。

中國證券網報導，市場分析指出，美元短期內仍將偏弱震盪，同時人民幣匯率整體將延續相對穩定的格局，不過也需留意全球避險情緒升溫、美元逢低反彈的風險。1060328

(中央社)