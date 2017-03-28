高市環保局：燒金紙 做好環保措施

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高雄市一家金紙店於門口燒金紙遭環保局稽查員勸導，網友也紛紛熱議「燒金紙是祭祖習俗」、「要消滅民間信仰」。高市環保局今天說，並不是不能燒金紙，但必須做好環保措施。

高雄市一家經營20多年的金紙店，傳出在住家門口拜拜燒金紙，引來高雄市環保局稽查人員稽查，讓老闆一頭霧水，認為不燒金紙怎麼做生意，要消滅傳統宗教產業，雙方一度發生爭論。消息傳出後引來熱議。

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，當時是接獲檢舉前往稽查，稽查人員到場時已無燒金紙情形，由稽查人員口頭勸導及由對方簽名，沒有開罰單。

馬振耀澄清表示，並不是不能燒金紙，而是不得燃燒致產生明顯微粒污染物，尤其燒金紙時燃燒不完全或悶燒最容易發生污染，必須做好環保措施。

有燃燒致產生明顯微粒污染物情形時，馬振耀表示，隨時受理檢舉稽查，且依空污法第31條，並沒有所謂的開勸導單，而是開罰單。

空污法第31條規定，從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯的粒狀污染物，散布於空氣或他人財物。1060328

(中央社)