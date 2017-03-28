國民年金補繳大限將至 再不理就虧大
國民年金10年補繳大限將至，高雄市政府社會局提醒要早點補繳，再不理就虧大了。
國民年金將於民國107年9月30日上路滿10年，高雄市政府社會局表示，如果一直欠繳國民年金保費，提醒要早點補繳，不然過了10年期限，就不能補繳，這段投保年資也不能補列進去，等到65歲要請領老年年金時，累計年資受限，年金也領得少。
高雄市政府社會局指出，97年第一期國民年金保險費將在108年1月31日超過10年最後補繳期限；請民眾千萬注意，這樣的欠繳紀錄，於請領身心障礙年金或老年年金時，將造成領取金額的大大不同。
例如，老王於滿65歲前繳納6年國民年金保險費，在請領老年年金時，卻因97年第一期保險費忘記繳，也沒有於108年1月31日前補繳，產生超過繳費期限10年不能補繳的紀錄，導致老年年金每月只能領取新台幣1426元。如果老王記得在108年1月31日前補繳，老年年金每月就能領取4341元，領取金額整整差了3倍。
為了老年經濟保障，高雄市政府社會局提醒民眾多關心自己與家人的保險繳納記錄，有遺漏繳納的保險費可向勞保局申請拆單補繳或分期繳納。
高雄市政府社會局表示，如果因為經濟因素無力負擔保險費，可向戶籍所在地區公所申辦「國民年金所得未達一定標準」保險費補助，符合補助資格就能以較少的保險費累積全額的保障。1060328
(中央社)
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