內湖殺童滿周年 小燈泡媽：盼媒體適當報導

小燈泡媽媽王婉諭。（張鎧乙攝影）

小燈泡媽媽王婉諭（右）與分組召集人羅秉成（左）交換意見。（張鎧乙攝影）

全國司改會議第1組28日召開第3次會議，「內湖隨機殺童案」恰滿周年，被害者小燈泡的媽媽王婉諭，以司改國是會議委員的身分與會，開會前媒體問她「有什麼感想」、「希望對小燈泡做些什麼嗎？」，她眼眶泛紅表示：「希望媒體更加進行適當報導，不要進行不當報導。」

(中時)