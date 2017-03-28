韓星徐仁國展開21個月軍人生活

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南韓演藝經紀公司Jellyfish娛樂表示，旗下影歌雙棲藝人徐仁國今天以現役兵身分入伍，展開為期21個月的軍人生活。

南韓「亞洲經濟」引述Jellyfish娛樂透露，徐仁國今天前往京畿道漣川郡5師團新兵教育隊報到，正式開啟21個月的服兵役生活，預計2018年12月27日結束兵役義務。

經紀公司方面還表示，徐仁國今天不會在營區外接受媒體採訪或問候粉絲，他將低調入伍。

報導說，徐仁國昨天發表新輯「一起走吧」，為粉絲獻上入伍前最後的禮物。1060328

(中央社)