好扯！拖吊車脫鉤 甩車撞騎士
拖吊車理應要將違規遭到拖吊的車輛安全無損的拖離，但27日中午11時49分。朱姓執行拖吊勤務，在三峽文化、和平路口轉彎時，遭拖車輛居然因離心力脫鉤，撞上正在停等紅燈的張姓女子，過程被卓姓網友貼上臉書，不少網友直呼好扯。
三峽警方表示，29歲朱姓拖吊車司機昨日11時許執行拖吊勤務時，拖吊違規車輛行駛至文化右轉和平路，因車輛脫勾，違規車輛往前直衝撞擊對向停等紅燈重機，導致張姓機車女騎士腳踝受傷，由消防人員送往恩主公醫院救護。
至於脫勾汽車也波及停於路旁一部自小客車，並造成左側車門凹損。拖吊場主任表示會負起賠償全責。
(中時)
關鍵字：拖吊車輛、
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