鼓山民宅火警 老人受傷送醫

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高市鼓山區民宅火警，警消合力救出行動不便的70歲老人送醫。(劉宥廷翻攝)

高市鼓山區河川街1棟4樓透天民宅28日上午8點15分驚傳火警，70歲老人因行動不便，無法立即逃出遭嗆傷，幸被警、消合力救出送醫，但無燒燙傷跡象；消防進屋勘查，初步研判1樓室內為起火點，確切原因待釐清。

高市消防局出動20車64人搶救，研判起點應自1樓起火，所幸沒有爆炸情形，火勢在8點29分控制，消防人員不敢掉以輕心，持續灌水降溫，並搜查火場除受困老人外，有無其他受困民眾，火調人員也到場調查起火源頭。

(中時)