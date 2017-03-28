認愛放閃到結婚 郭富城認定方媛重點時刻！
51歲的天王郭富城，日前親口認了要娶中國網紅女友方媛，昨即被港媒曝光已於本月4日在香港祕密申請「擬結婚通知書」，最快3個月內就能通過手續，最晚在6月初就正式升格人夫，至於外傳的方媛懷孕一事，城城經紀人則代為否認，回頭數算「城媛戀」，其實從認愛到秘婚，不過2年，無論高調大方的態度及戀愛進度，無不讓人意外。
2015年11月底，郭富城親自開跑車送方媛到香港機場，首度曝光「新城嫂」身影，事隔1個月，城城一改低調隱匿的戀愛特質，在微博貼出十指緊扣放閃照，寫下「這樣開車要慢一點」，認了與方媛戀愛ing，隔幾天則又貼兩人戴墨鏡吃飯的同框照，呼應「牽手文」，寫下「這樣吃飯要慢一點」，這樣高調的行徑是過去熊黛林時期所沒有過的，讓人驚訝不已。
而認戀後，小倆口收斂了一段時日，僅在微博小小傳情，直到2016年9月，郭富城在香港連開15場演唱會，方媛默默現身支持，足足看了8場，城城則在台上示愛，直呼：「這一刻有你我是最幸福的」，甚至伴隨感動淚光，事後更在慶功宴上大方讚女友很乖又善解人意，透露想結婚生子的打算。
同年11月，方媛吃壞肚子，城城親自開車帶她去養和醫院就醫並全程陪伴，接下來幾個月，外界瘋傳兩人婚訊，郭富城也在節目上首度認了時機成熟，希望盡快結婚生子，沒想到上周即確認兩人婚事訂在今年，昨天爆出「擬結婚通知書」，天王確定情歸方媛，收心升格人夫。
(中時電子報)
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