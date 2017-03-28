羅志祥周揚青夏威夷秘婚？! 經紀公司這麼說

羅志祥工作忙檔，仍帶著全家到夏威夷旅行。(資料照片)

羅志祥此趟夏威夷行相當低調。(取材臉書)

羅志祥（小豬）到夏威夷秘婚？！他23日與羅媽媽出國旅行，母子倆在東京轉機與女友周揚青、周爸爸、周媽媽會合，一團６人前往夏威夷。

由於夏威夷是結婚、蜜月勝地，此趟又有雙方家長同行，被認為結婚機率極高，６人已於今(28)日早晨返台，２人有默契地穿上一身黑色運動，小豬回台後戴口罩低調遮臉，

周揚青與家人開進寰宇商務中心入住，小豬的保母車則開回家中，小豬對這趟旅行相當保密，未在IG與臉書、微博發出任何照片，周揚青在IG分享吃彩虹冰、海鮮等玩樂照片，她在微博說：「看著我爸我媽在水中牽手的場景，覺得真好，希望幾十年後我也一樣擁有這樣的愛情。」看得出對浪漫愛情的嚮往。

經紀公司稍早回應：「單純是趁工作空檔去渡假，謝謝關心。」公司沒正面回應結婚此事，但從小豬近期工作滿檔，除商演外，更接下2檔真人秀、演唱會也仍在巡迴中，能撥出時間帶著2家人到夏威夷旅行，令人相當好奇。

(中時)